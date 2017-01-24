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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

В Екатеринбурге 11-летняя девочка упала в открытый люк, убегая от бродячих собак

В Екатеринбурге 11-летняя девочка упала в открытый люк, убегая от бродячих собак

Следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга начал доследственную проверку по опасному инциденту с участием девочки школьного возраста в микрорайоне Академическом.

Как сообщила пользовательница форума портала akademekb.ru, инцидент произошел 22 января в районе 15:00 по дороге в «Ленту», на разделительном газоне. Девочка лет 11 на вид побежала от своры агрессивных бродячих собак и упала в открытый люк глубиной 5 метров. Мама девочки и неравнодушные прохожие достали ее оттуда. «Просто повезло. Отделалась синяками и ушибами, а могло и хуже закончиться. Скорая отвезла ее в 9-ю ГБ», – сообщает горожанка. Другие жители района пишут, что и бродячие собаки, и приоткрытые люки в районе не редкость.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области NDNews.ru сообщили, что следователь и полиция принимают меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выяснению степени тяжести причинённого вреда здоровью ребенка. Выясняются данные об организации, ответственной за содержание люка. Кроме того, будут приниматься меры по проверке совместно с контролирующими и надзорными органами деятельности организации, ответственной за отлов бродячих собак.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

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