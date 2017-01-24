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Публикации за 24.01.17

4000 жителей центра Екатеринбурга на сутки остались без отопления по вине поставщика (ДОКУМЕНТ)

4000 жителей центра Екатеринбурга на сутки остались без отопления по вине поставщика (ДОКУМЕНТ)

В разгар зимы поставщик тепла «ЭнергосбыТ Плюс» решил провести ремонтные работы на крупной тепломагистрали. В результате без отопления и горячей воды на сутки остались больше 4 тысяч жителей Верх-Исетского района Екатеринбурга. Управляющая компания готовит обращения в надзорные органы.

Накануне утром поставщик тепла «ЭнергосбыТ Плюс» начал внеплановый ремонт на сетях, в результате чего отопление почти пропало в квартирах 4000 жителей Екатеринбурге. Тепло и горячая вода в 25 многоквартирных домов на улицах Шейнкмана, Ленина, Антона Валека, Жукова, Московская стали подаваться по затухающей схеме, то есть температура теплоносителя постепенно снижалась. Необходимо подчеркнуть, что затухающая схема неоднократно признавалась коммунальщиками устаревшей, а ее использование – неоправданным, ведь при работе только обратного трубопровода прохладно в квартирах горожан становится уже через 2-3 часа.

Согласно уведомлению поставщика, работы должны были завершиться накануне в 21:00. Однако ремонтные работы после нескольких продлений были окончены лишь около 07:00 24 января, соответственно, тепло и горячая вода появились в квартирах жителей лишь к полудню. Тем самым, поставщик нарушил закон о предоставлении бесперебойного отопления зимой.

«Своими действиям ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» нарушает требования действующего законодательства в части предоставления бесперебойного круглосуточного отопления в течение отопительного периода, согласно которым даже при минимальном снижении температуры в помещении допустимая продолжительность перерыва отопления составляет не более 16 часов единовременно», – отметила заместитель генерального директора по учету ресурсов управляющей компании «Верх-Исетская» Наталья Сарычева.

Восстановление системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирном доме после отключения – это технически сложный процесс, – отмечают коммунальщики.

«Из-за подобных внеплановых ремонтных работ поставщиков управляющим организациям необходимо перезапустить систему, произвести дополнительный прогрев, проконтролировать остывающие батареи, чтобы дома не «разморозились», – рассказали в аварийно-диспетчерской службе УК «Верх-Исетская».

В связи с отсутствием отопления у 4000 жителей Верх-Исетского района специалисты УК подготовили обращение в прокуратуру и правительство Свердловской области с просьбой вмешаться в ситуацию и провести проверку в отношении поставщика ресурсов.

Добавим, что сегодня после обеда компания «ЭнергосбыТ Плюс» вновь начала ремонт магистрали. Согласно телеграмме, которую поставщик направил в управляющую компанию, с 14 часов 24 января до 07:00 25 января вновь отключен подающий трубопровод на участке магистрали М-09. Отопление зданий будет осуществляться по затухающей схеме, горячее водоснабжение – с обратного трубопровода. То есть температура батарей и горячей воды вновь будет ниже положенной.

Новый День: 4000 жителей центра Екатеринбурга на сутки остались без отопления по вине поставщика (ДОКУМЕНТ)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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