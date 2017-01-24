Уральские уфологи провели «бал-конференцию» в шашлычной (ВИДЕО)

Публикации за 24.01.17

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Собрание под названием «Возращение кыштымского карлика» прошло вечером 23 января в небольшом кафе в Екатеринбурге на улице Белинского. Организаторы анонсировали мероприятие как «бал-конференцию». То есть дискуссионную площадку с музыкальной частью – мини-концертом коллектива «Творожные садоводы». Пришедшие на мероприятие могли поужинать со скидкой.

Как отмечает корреспондент NDNews.ru, призыв главного спикера встречи Алексея Мартина снять покровы мифов с научного факта существования «Алешеньки – хорошего», как его до сих пор называют в Кыштыме, остался не услышанным.

Одна из присутствующих девушек предположила, что загадочное существо пришло к нам не из космоса, а из параллельного мира. Уфолог добавила, что раз существо появилось у нас, и в том же регионе через несколько лет упал метеорит, то «наша страна оказалась достойна».

Чуть позже зашла дискуссия об интеллекте кыштымского карлика. Сошлись на том, что Алешеньку могли отправить на Землю на корабле с автопилотом, как это сделали родители Супермена, а значит, мозг пришельцу для выполнения основной задачи – выживания, был не нужен. Вопрос снова спорный, так как с задачей существо не справилось.

Лидер группы «Творожные садоводы», посвятившей две песни феномену «кыштымского карлика», назвал необъяснимый инцидент «трагедией российской глубинки». Именно про нее и спели музыканты.

«Бабка была контактер так себе,

Бабку забрали в ШИЗО по весне,

Карлик кыштымский Алеша, Алеша

Ох, нелегка твоя ноша».

Видеоотчет с конференции смотрите на канале NDNews.ru.

Екатеринбург, Антон Гуськов

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