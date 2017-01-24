В Среднеуральске демонтировали старую линию электропередачи, убивавшую людей

Публикации за 24.01.17

В Среднеуральске коммунальные рабочие демонтировали старую линию электропередачи, которая угрожала жизни людей. На протяжении многих лет на плотине Исетского водохранилища регулярно происходили несчастные случаи, в том числе с летальным исходом: рыбаки цеплялись за провод под напряжением своими удочками.

«Облкоммунэнерго» решило проблему безопасности рыбаков на плотине Исетского водохранилища в Среднеуральске – там демонтирована старая, угрожавшая жизни людей линия электропередачи, – сообщает пресс-служба предприятия.

«На протяжении многих лет на плотине регулярно происходили несчастные случаи, в том числе и с летальным исходом. Рыбаки просто цеплялись удочками за протянутую прямо над водой высоковольтную линию напряжением 10 кВ. Сейчас сложно сказать, кто ее вообще там протянул, долгое время она была бесхозной, потом нам удалось взять ее на баланс», – рассказывает начальник Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Порсин.

Сейчас с собственником здания плотины – филиалом «Среднеуральской ГРЭС» АО «Энел-России» – согласовано прохождение линии электропередачи по конструкциям сооружения. После детальной разработки новой схемы начались строительно-монтажные работы. Опасная воздушная линия была снесена, работы по монтажу нового современного кабеля из сшитого полиэтилена завершены на днях. Весь объем затрат составил более 600 тыс. рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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