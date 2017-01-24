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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана ВОВ (ФОТО)

В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана ВОВ (ФОТО)

В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Циничными преступниками оказались знакомые внука пенсионера – молодая девушка и двое ее судимых друзей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, жертвой налетчиков стал житель одного из домов по улице Социалистической. Пожилой мужчина сделал своему внуку на день рождения солидный подарок – ноутбук, планшет и смартфон. Именинник был настолько рад, что решил похвастаться гаджетами перед знакомой в социальных сетях. Подруга напросилась в гости имениннику – в квартиру, где он проживал с дедушкой. Позже они решили прогуляться, а вскоре на телефон молодого человека позвонил дед и сообщил об ограблении.

«Вернувшись, внук обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Сыщики в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемых в дерзком ограблении 90-летнего ветерана ВОВ. Ими оказались знакомая внука 1997 года рождения, ее сожитель 1995 года рождения, ранее судимый за кражу и грабеж, а также их товарищ 1997 года рождения, ранее судимый за убийство», – отмечают в ведомстве.

Оказалось, что диалог злоумышленницы, которая вела переписку с внуком пенсионера, увидел ее сожитель. Он и предложил пойти на преступление, узнав, что знакомому девушки сделали такой недешевый подарок. Роли каждого были распределены заранее – девушка отвлекала внука на прогулке, а бывший зэк с товарищем тем временем совершали грабеж. «Действовали они дерзко: позвонили в квартиру пенсионера, а когда тот открыл дверь, повалили его на пол», – добавляют в полиции.

В результате проведенного осмотра в квартире одного из задержанных сыщики обнаружили похищенные вещи – сотовый телефон и планшетный компьютер. Со слов подозреваемых, ноутбук они уже успели продать. По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Новый День: В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана ВОВ (ФОТО)
Новый День: В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана ВОВ (ФОТО)
Новый День: В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана ВОВ (ФОТО)

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

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