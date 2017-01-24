«Отдам квадроцикл в музей», – победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин вернулся в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 24.01.17

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Гонщик Сергей Карякин вернулся в Екатеринбург и пообещал подарить квадроцикл, принесший ему победу в ралли «Дакар», центру Ельцина.

Как передает корреспондент NDNews.ru, спортсмен прилетел в Екатеринбург сегодня около двух часов назад. Его ожидали несколько десятков поклонников, представителей прессы и министр физкультуры и спорта Леонид Рапапорт. В беседе с журналистами чиновник сообщил, что намерен представить Сергея Карякина к спортивному званию – не уточнив, к какому. Предположительно речь идет о титуле «заслуженный мастер спорта».

Сергей рассказал об одном из неприятных моментов гонки: «Когда в Боливии на высоте 5000 метров лежит 30-сантиметровый слой снега и температура -5 градусов, а внизу на равнине +45 – ощущения очень неприятные. Потому что одеваешься под какую-то определенную температуру, и невозможно подобрать универсальную одежду при таком перепаде температур. Было холодно, шел ливень, град и в такие моменты дискомфорта были мысли – а нафиг мне это все нужно…». Он отметил, что никто из государственных чиновников материальной помощи ему не оказывал, официальные лица ограничились поздравлениями. Когда журналисты спросили его о судьбе квадроцикла, победитель ралли ответил, что сейчас его морем переправляют во Францию, и он намерен подарить его музею – например в Ельцин-центре.

Сергей рассказал о своем личном девизе. В отличие от официального «Концентрация. Дисциплина. Чувства» он звучит довольно не политкорректно и хлестко: «Главное – не ссать. И все будет четко».

Почему именно так, а также спортивные успехи Сергея в далеком 2005 году – в нашем видеоматериале.

Фото – Criataino Barni, Edoardo Bauer, Roeland Heuff и Денис Бушковский

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

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