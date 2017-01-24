В Туринской больнице пациентам с туберкулезом выдавали таблетки с истекшим сроком годности

Публикации за 24.01.17

Главврач Туринской районной больницы получил предупреждение от прокуратуры за выдачу пациентам противотуберкулезного диспансера лекарственного препарата с истекшим сроком годности. В надзорное ведомство обратился больной, который получил просроченные таблетки от медсестры.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки жалоба пациента подтвердилась. В нарушение федерального закон в помещении диспансера ГБУЗ Свердловской области «Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова» хранился медицинский препарат в форме таблеток, в количестве 60 штук. Срок годности лекарства истек в декабре 2015 года.

По итогам ревизии в отношении ответственной за выдачу лекарств медсестры Нины Бурдуковой возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Туринского судебного района сотрудница больницы оштрафована на 15 тысяч рублей. Кроме того, было внесено прокурорское представление в адрес главного врача Туринской ЦРБ. По требованию ведомства, просроченные лекарства были уничтожены.

Туринск, служба информации РИА «Новый День»

Туринск. Другие новости 24.01.17

«Отдам квадроцикл в музей», – победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин вернулся в Екатеринбург (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге ограбили 90-летнего ветерана ВОВ (ФОТО). / Звериный бизнес. Сколько зарабатывают «черные» передержки, убивая животных. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»