Трассу Пермь – Екатеринбург «оккупировали» экипажи ДПС с камерами видеофиксации / Причина – высокая аварийность

Публикации за 24.01.17

На федеральной трассе в Свердловской области введены дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения. Из-за высокой аварийности ГИБДД вынужденно увеличила на магистрали число экипажей ДПС и камер видеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, в прошлом году на автодороге Пермь – Екатеринбург зарегистрировали 31 ДТП, в которых 22 человека погибли и 47 получили ранения. В большинстве случаев причинами аварий становились выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и высокие скорости.

«Наибольшее количество ДТП случилось с 9 до 18 часов (за исключением одного промежутка с 14:00 до 15:00), а также в ночное время – с 3 до 6 часов. Самыми аварийными днями недели стали суббота, воскресенье и понедельник. 64% ДТП совершили водители Свердловской области, 11,5% – водители из Пермского края», – отмечают в ведомстве.

В этом году трасса Пермь – Екатеринбург вновь фигурирует в сводках правоохранителей. Так, 23 января зарегистрировали тройное ДТП с участием «Шкоды», «Нивы» и КамАЗа, в результате которого погибли два человека. На месте аварии инспекторы выявлены недостатки зимнего содержания, дефекты обочин, а также колеи. Владельцу автодороги ФКУ «Уралуправтодор» выдано предписание на устранение недостатков, также возбуждено административное дело по ст.12.34 КоАП РФ.

«Исходя из сложной аварийной обстановки на данной автодороге Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области принято решение о выставлении на трассе дополнительных экипажей дорожно-патрульной службы, а также комплексов автоматической фиксации нарушений скоростного режима и правил обгона», – говорят в ведомстве.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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