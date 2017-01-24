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Публикации за 24.01.17

В Лесном на Крещение устроили платные купания в спортивном бассейне (ФОТО)

В Лесном на Крещение устроили платные купания в спортивном бассейне (ФОТО)

В закрытом городе Лесном в Свердловской области на Крещение Господне освятили воду в спортивном бассейне местного оздоровительного комплекса. Окунуться в «святую» воду предлагают всем желающим, правда, за деньги – по цене разового абонемента: за 170 рублей – для взрослых, 120 – для детей. Жителей города возмутил такой бизнес на святом празднике.

Новый День: В Лесном на Крещение устроили платные купания в спортивном бассейне (ФОТО)

Об инциденте NDNews.ru сообщили местные жители, которых возмутило, что спортцентр решил заработать на религиозных чувствах. По словам жителей Лесного, накануне праздника в городе появились листовки с приглашением окунуться в святую воду в бассейне. Якобы, воду там освятили специально к празднику. Причем окунуться предлагали платно – по цене разового посещения бассейна.

«Крещение – святой праздник. А кто-то решил на этом заработать», – возмущаются горожане.

В ФСЦ «Факел», где находится бассейн, и не скрывают того факта, что на Крещение освятили воду. Приглашение окунуться размещено на страницах спортцентра в соцсетях.

«Уважаемые жители города Лесного! Все знают, что 19 января – Крещение Господне, но не все жители могут принять омовение в святой купели нашего пруда, поэтому ПРИГЛАШАЕМ В БАССЕЙН ФСЦ «ФАКЕЛ». Здание и вода бассейна освещены батюшкой Храма во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского иереем Алексием. Освящённая вода сохраняет особые свойства в течение недели, поэтому у горожан есть возможность выбрать в ближайшие дни наиболее удобное для себя время. Стоит отметить, что приобщиться к крещенской традиции в стенах бассейна лесничане смогут только в часы работы «Факел», оплатив разовый абонемент на посещение (170 рублей для взрослых, 120 – для детей)», – говорится в сообщении.

Как к действиям руководства ФСЦ и батюшки из Верхотурья относятся в епархии, узнать не удалось. На момент публикации материала по телефонам Нижнетагильской епархии никто не отвечал.

Фото и скрин – из группы ФСЦ «Факел» «ВКонтакте»

Новый День: В Лесном на Крещение устроили платные купания в спортивном бассейне (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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