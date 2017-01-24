В Лесном на Крещение устроили платные купания в спортивном бассейне (ФОТО)

Публикации за 24.01.17

В закрытом городе Лесном в Свердловской области на Крещение Господне освятили воду в спортивном бассейне местного оздоровительного комплекса. Окунуться в «святую» воду предлагают всем желающим, правда, за деньги – по цене разового абонемента: за 170 рублей – для взрослых, 120 – для детей. Жителей города возмутил такой бизнес на святом празднике.

Об инциденте NDNews.ru сообщили местные жители, которых возмутило, что спортцентр решил заработать на религиозных чувствах. По словам жителей Лесного, накануне праздника в городе появились листовки с приглашением окунуться в святую воду в бассейне. Якобы, воду там освятили специально к празднику. Причем окунуться предлагали платно – по цене разового посещения бассейна.

«Крещение – святой праздник. А кто-то решил на этом заработать», – возмущаются горожане.

В ФСЦ «Факел», где находится бассейн, и не скрывают того факта, что на Крещение освятили воду. Приглашение окунуться размещено на страницах спортцентра в соцсетях.

«Уважаемые жители города Лесного! Все знают, что 19 января – Крещение Господне, но не все жители могут принять омовение в святой купели нашего пруда, поэтому ПРИГЛАШАЕМ В БАССЕЙН ФСЦ «ФАКЕЛ». Здание и вода бассейна освещены батюшкой Храма во имя Святого Праведного Симеона Верхотурского иереем Алексием. Освящённая вода сохраняет особые свойства в течение недели, поэтому у горожан есть возможность выбрать в ближайшие дни наиболее удобное для себя время. Стоит отметить, что приобщиться к крещенской традиции в стенах бассейна лесничане смогут только в часы работы «Факел», оплатив разовый абонемент на посещение (170 рублей для взрослых, 120 – для детей)», – говорится в сообщении.

Как к действиям руководства ФСЦ и батюшки из Верхотурья относятся в епархии, узнать не удалось. На момент публикации материала по телефонам Нижнетагильской епархии никто не отвечал.

Фото и скрин – из группы ФСЦ «Факел» «ВКонтакте»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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