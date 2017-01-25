На ЖБИ сгорели «газель» и «мередес», припаркованные рядом

Публикации за 25.01.17

Ранним утром на ЖБИ вспыхнули два автомобиля.

Как сообщили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, в половине пятого поступило сообщение о возгорании на улице Новгородцевой. На площади два квадратных метра зафиксирован пожар, в ходе которого была повреждена кабина автомобиля «газель» и кузов автомобиля «Mercedes».

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Открытое горение было ликвидировано.

Сейчас ведется проверка на предмет возможного поджога.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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