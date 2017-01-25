В Екатеринбурге за ночь сгорели пять частных домов (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

За сегодняшнюю ночь в Екатеринбурге сгорели пять частных домов. В сумме выгорело более 350 кв. м.

Сегодня ночью в Железнодорожном районе случилось два крупных пожара. Сначала вызов поступил из коллективного сада «Исеть», загорелся дом площадью 50 кв. метров. Чуть позже, как сообщает служба спасения «Сова», поступило сообщение из коллективных садов «Визовец», здесь загорелись четыре дома на площади около 300 кв. метров.

Очевидцы говорят, что пожарные машины с трудом добрались до полыхающих построек из-за узких дорог и высоких сугробов. А на месте не оказалось источника воды, только замерзший пруд, который сначала нужно было прорубить, что тоже сказалось на скорости тушения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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