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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

В Екатеринбурге за ночь сгорели пять частных домов (ФОТО)

В Екатеринбурге за ночь сгорели пять частных домов (ФОТО)

За сегодняшнюю ночь в Екатеринбурге сгорели пять частных домов. В сумме выгорело более 350 кв. м.

Новый День: В Екатеринбурге за ночь сгорели пять частных домов (ФОТО)

Сегодня ночью в Железнодорожном районе случилось два крупных пожара. Сначала вызов поступил из коллективного сада «Исеть», загорелся дом площадью 50 кв. метров. Чуть позже, как сообщает служба спасения «Сова», поступило сообщение из коллективных садов «Визовец», здесь загорелись четыре дома на площади около 300 кв. метров.

Новый День: В Екатеринбурге за ночь сгорели пять частных домов (ФОТО)

Очевидцы говорят, что пожарные машины с трудом добрались до полыхающих построек из-за узких дорог и высоких сугробов. А на месте не оказалось источника воды, только замерзший пруд, который сначала нужно было прорубить, что тоже сказалось на скорости тушения.

Новый День: В Екатеринбурге за ночь сгорели пять частных домов (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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