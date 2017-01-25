На Урале женщина из компании пьяных тунеядцев убила вахтовика и спокойно уснула

Публикации за 25.01.17

В Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы поселка Пышма, зарезавшей собутыльника. Мужчина приехал навестить родственника и случайно познакомился со своей убийцей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 31-летний житель деревни Комарова после очередной вахты в другом регионе приехал в Пышму к своему дяде. Зайдя в местный магазин за спиртным, он встретил группу безработных. Увидев, что у незнакомца есть с собой деньги, они моментально завязали с ним знакомство и пригласили на застолье в частный дом на улице Гоголя. Распитие алкоголя вылилось в конфликт. Одна из присутствующих женщин нанесла вахтовику удар ножом, от потери крови гость скончался.

«После нанесения мужчине смертельных ножевых ранений злоумышленница сама вызвала сотрудников полиции. Прибывшие стражи порядка застали гражданку преспокойно спящей в доме, где произошло преступление. Свою вину она отрицать не стала», – сообщают сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В областном полицейском главке добавляют, что вахтовик умер у крыльца дома, где шло застолье: «Сотрудник уголовного розыска получил явку с повинной и признательные показания женщины, 1985 года рождения. У нее с зашедшим на «огонек» незнакомым мужчиной возник конфликт, в ходе которого она взяла со стола нож и ударила ему в грудь. Ссора прекратилась, так как потерпевший самостоятельно покинул дом. Не беспокоясь ни о чем, она и хозяйка дома легли спать».

Сейчас следователем СКР с сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства убийства, идет сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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