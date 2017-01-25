Блогер Соколовский обжаловал повторное водворение в СИЗО

Публикации за 25.01.17

Видеоблогер Руслан Соколовский, которому вменяют экстремизм и оскорбление чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, обжаловал повторное направление в СИЗО.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей Руслана Соколовского. «Закрытое судебное заседание назначено на 27 января на 14:00. Судья – Ольга Кошубина», – сообщили сегодня нашему агентству в судебной инстанции. Адвокат блогера Станислав Ильченко ранее заявлял, что будет просить служителей Фемиды заменить реальный арест на домашний или сменить меру пресечения на более мягкую. Аргументация стороны защиты проста – Соколовский не собирается заниматься в случае освобождения их СИЗО преступной деятельностью.

Напомним, 19 января Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении до 22 февраля ареста Соколовского. Изначально он был взят под стражу, но адвокатам удалось добиться в апелляционной инстанции смягчения меры пресечения – с ареста в СИЗО на домашний арест. Но в октябре видеоблогера вновь отправили в следственный изолятор за нарушение домашнего ареста – к нему домой пришла его девушка, чтобы поздравить с днем рождения. Этот момент зафиксировали сотрудники ГУФСИН.

20 января стало известно, что юноше предъявлено новое обвинение. «Речь идет о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Обвинение предъявлено по части 1 статьи 138 УК РФ. Таким образом, сейчас можно говорить о трех составах преступлений, в которых обвиняется Соколовский. Помимо 138-й статьи, это один эпизод по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и несколько эпизодов по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», – уточнил собеседник NDNews.ru.

Основанием для предъявления обвинения по 138-й статье стало обнаружение в квартире блогера авторучки, подпадающей под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

Соколовский был задержан 3 сентября, ему предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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