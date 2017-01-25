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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Академический возглавил рейтинг самых популярных районов по поиску жилья

Академический возглавил рейтинг самых популярных районов по поиску жилья

По количеству запросов о покупке жилья в новостройках Екатеринбурга лидером за 2016 год стал район Академический, который обогнал Ботанику и центр города. В рейтинге спроса на вторичное жилье Академический стал вторым.

Специалисты федерального сервиса по поиску и выбору жилья проанализировали рынок новостроек и вторичного жилья Екатеринбурга за 2016 год.

«По количеству поисковых запросов о покупке новых квартир в городе лидирует район Академический. За прошедший год на него пришлось 7,5% запросов о приобретении первичного жилья в столице Урала. Следующий за ним в рейтинге район Ботанический отстал от лидера более чем в два раза, а центр города – в 3,5 раза, – пишет портал Академического Akademekb.ru. – Похожая картина складывается и на рынке вторичного жилья. Здесь Академический занял второе место с результатом 6%, отстав от лидирующего центра города на 0,2%. Третье место занял Автовокзал – его искали 5,2% запросов».

Добавим, что в 2016 году застройщик «РСГ-Академическое» реализовал в Академическом 108 тысяч квадратных метров жилья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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