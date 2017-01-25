Свердловкие полицейские поймали вора при помощи Ferrari

Публикации за 25.01.17

Полицейские из Алапаевска обзавелись Феррари – это помогло им поймать похитителя сварочных аппаратов.

Как пояснили NDNews.ru в ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о преступлении поступило накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский». Гражданка 1978 года рождения рассказала, что неизвестный проник в принадлежащий ей гараж, откуда похитил дорогие инструменты.

На место происшествия в село Кировское выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили обстоятельства произошедшего. Потерпевшая проживает в частном доме на улице Швецова. Возле дома находится гараж, в котором стоит автомобиль, а также хранится различный инструмент. Ближе к вечеру потерпевшая вышла на улицу и, проходя мимо гаража, заметила, что отсутствует навесной замок. Осмотрев помещение, заявительница обнаружила пропажу бензопилы и сварочного аппарата. Общая сумма ущерба составила 6500 рублей.

В ходе осмотра места происшествия кинолог сержант Максим Ячменев понял, что розыску может помочь служебная собака по кличке Феррари Даби Хаус. Немецкая овчарка, взяв след возле ворот гаража, уверенно пошла по нему. Через 300 метров Феррари зашла во двор многоквартирного дома на улице Ленина, после чего привела полицейских к одной из квартир. По данному адресу проживает неработающий мужчина 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений. Полицейские, проводившие подворно-поквартирный обход, также установили причастность именно данного гражданина к совершенному преступлению. Его задержали и доставили в дежурную часть для проведения дальнейших процессуальных действий. Под тяжестью предъявленных улик он полностью признал свою вину в содеянном и написал явку с повинной.

В ходе допроса злоумышленник пояснил, что похищенное имущество успел продать, а вырученные деньги уже потратил. Однако стражи порядка обнаружили, изъяли и вернули владелице похищенный инструмент.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением в помещение», предусматривающей наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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