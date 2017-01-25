Проект УВЗ, помогающий найти работу и сменить профессию, продолжит работать еще год (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

Совместный проект «За работу!» корпорации УВЗ и газеты «Комсомольская правда – Урал» будет продолжен еще на один год. Спецвыпуск газеты и сайт регулярно собирает лучшие вакансии Свердловской области, предлагает программы по переквалификации, рассказывает о том, как сменить место работы или полностью поменять сферу деятельности. По словам создателей, проект уже помог определиться со своим будущим сотням жителям региона.

Как сообщили в пресс-службе корпорации «Уралвагонзавод», проект «За работу!» стартовал 1 июля 2015 года в Свердловской области. Его цель – создание информационной инфраструктуры для того, чтобы стимулировать трудовую миграцию рабочих, упростить поиск нового места работы. По словам создателей путеводителя по рынку труда, необходимость в данном проекте давно назрела. Поскольку оптимизация и автоматизация производств приводит к высвобождению рабочей силы, а открытие новых площадок и рост промышленности формируют спрос на рабочие кадры.

Уникальность проекта еще и в том, что его инициатором стал крупнейший работодатель – Уралвагонзавод. Это первая государственная компания, которая заранее побеспокоилась о трудоустройстве высвобождаемых кадров.

«Проект очень помог нам в то время, когда часть сотрудников находилась на 2/3 зарплаты дома. Многие из них нашли себе новую работу. Сегодня Уралвагонзавод полностью загружен, нам нужны высококвалифицированные кадры. Однако общий курс на модернизацию производства, запуск роботизированных участков, а также оптимизация управленческого состава неминуемо приводит к высвобождению людей, – рассказал статс-секретарь, заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич. – Проект «За работу!» помогает найти хорошо оплачиваемую работу в своем городе, соседних муниципалитетах. Помогает открыть собственное дело, а так же рассказывает как в этом может помочь государство».

В спецвыпусках газеты и на сайте регулярно выходят актуальные статьи с полезной информацией о различных профессиях, специалисты которых востребованы, о повышении квалификации, обучении и поиске работы. Все они вызывают живой интерес у читателей. В рамках проекта свои рекомендации дают эксперты различных сфер: от советов о начале своего дела до работы вахтовым методом. Самая востребованная рубрика – «Вакансии». В ней предприятия Свердловской области – Нижнего Тагила, Каменск-Уралького, Асбеста, Невьянска, Сухого Лога, Ирбита, Первоуральска, Серова, Верхней Пышмы и других городов – размещают объявления о поиске сотрудников и телефоны для справок.

Специальный выпуск «КП-Урал» выходит раз в месяц и расходится более чем 28 000 тиражом по всему Уральскому региону. Благодаря ему сотни уральцев уже нашли рабочие места. Поэтому проект «За работу!» продлен еще на год. Вся информация по-прежнему будет размещаться на страницах приложения газеты, а также на сайте ZaRabotu.info. Кроме того, в рамках проекта действует горячая линия – 8-800-250-31-31.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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