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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Судебные приставы изъяли у должника Land Сruiser Prado

Судебные приставы изъяли у должника Land Сruiser Prado

В Екатеринбурге судебные приставы установили своеобразный рекорд, изъяв в качестве имущества подлежащего взысканию за долг в четыре миллиона,элитный внедорожник Land Cruiser Prado. Как сообщили в УФССП по Свердловской области, дорогостоящий атвомобиль был арестован по причине невозмещения имущественного вреда.

Некий Павел С. не выплатил инспекции Федеральной налоговой службы около четырех миллионов трехсот тысяч рублей – возмещение имущественного вреда по НДС. Судебными приставами было установлено, что мужчина владеет японским внедорожником марки Toyota Land Cruiser Prado 150. Путем проведения разыскных мероприятий было выявлено местонахождение указанного транспортного средства.

Судебные приставы Ленинского района города Екатеринбурга наложили арест на имущество должника и теперь неплательщику придется привыкать к передвижению по городу на общественном транспорте. Изъятый автомобиль передали на ответственное хранение специализированной организации.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

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