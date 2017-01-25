УФАС возбудило дело за распространение телекомпанией рекламы в день траура

Публикации за 25.01.17

Екатеринбург, Январь 25 (Новый День,служба информации РИА «Новый день») –Антимонопольное управление возбудило дело в отношении каменск-уральской телекомпании за рекламу в день траура.

Как сообщили NDNews.ru в УФАС по Свердловской области, основанием к возбуждению дела послужило заявление физического лица с жалобой на распространение 26 декабря прошлого года, в день траура, объявленный в указом президента РФ от 25.12.2016 №706 – на телевизионном канале РИМ-ТВ г. Каменска-Уральского (ООО «Новое рекламное агентство плюс»). По закону в телепрограммах не допускается распространение рекламы в дни траура, объявленные в Российской Федерации.

Ответственность за данное нарушение несет рекламораспространитель, которым, предположительно, является ООО «Новое рекламное агентство плюс».

О штрафных санкциях в отношении телекомпании пока не сообщается.

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

«Предпродажная визитка Куйвашева» – это «белый шум». Эксперты: губернатор написал ее не для нас, а для Путина. / Судебные приставы изъяли у должника Land Сruiser Prado. / Партия «Зеленых» выдвинула кандидата на довыборы в Екатеринбурге. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»