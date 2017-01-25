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Публикации за 25.01.17

Поссорившись со знакомым, житель Тугулыма сходил домой за ружьем и убил его (ФОТО)

Поссорившись со знакомым, житель Тугулыма сходил домой за ружьем и убил его (ФОТО)

В Тугулымском районе будут судить 51-летнего жителя села Фоминское, которому предъявлено обвинение в убийстве (ч.1. ст.105 УК РФ).

Фото СУ СК РФ по Свердловской области
Фото СУ СК РФ по Свердловской области

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, по версии следствия, в воскресенье 22 января вечером мужчина пришел в частный дом к своему знакомому, с которым у него в ходе общения возник конфликт. Обвиняемый вернулся к себе домой, взял охотничье ружье, а затем вернулся к знакомому и продолжил выяснять отношения. Ссора закончилась выстрелом – гость прострелил голову хозяину дома. Его жена успела убежать. В пресс-службе ГУ МВД добавляют, что гражданин был нетрезв, ружье принес «для убедительности», но конструктивного диалога не получилось.

Фото ГУ МВД по Свердловской области
Фото ГУ МВД по Свердловской области

После этого обвиняемый вернулся домой, где и находился до того момента, как был задержан сотрудниками полиции. Сопротивления при задержании он не оказал.

В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, его точного мотива, сбор и закрепление доказательственной базы.

Тулугым, Служба информации РИА «Новый День»

Тулугым. Другие новости 25.01.17

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