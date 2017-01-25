Поссорившись со знакомым, житель Тугулыма сходил домой за ружьем и убил его (ФОТО)

Публикации за 25.01.17

В Тугулымском районе будут судить 51-летнего жителя села Фоминское, которому предъявлено обвинение в убийстве (ч.1. ст.105 УК РФ).

Фото СУ СК РФ по Свердловской области

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе СУ СК, по версии следствия, в воскресенье 22 января вечером мужчина пришел в частный дом к своему знакомому, с которым у него в ходе общения возник конфликт. Обвиняемый вернулся к себе домой, взял охотничье ружье, а затем вернулся к знакомому и продолжил выяснять отношения. Ссора закончилась выстрелом – гость прострелил голову хозяину дома. Его жена успела убежать. В пресс-службе ГУ МВД добавляют, что гражданин был нетрезв, ружье принес «для убедительности», но конструктивного диалога не получилось.

Фото ГУ МВД по Свердловской области

После этого обвиняемый вернулся домой, где и находился до того момента, как был задержан сотрудниками полиции. Сопротивления при задержании он не оказал.

В настоящее время следователем СКР по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, его точного мотива, сбор и закрепление доказательственной базы.

Тулугым, Служба информации РИА «Новый День»

Тулугым. Другие новости 25.01.17

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