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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

В Свердловскую область на сутки вернутся сорокоградусные морозы

В Свердловскую область на сутки вернутся сорокоградусные морозы

Уральский гидрометцентр распространил предупреждение о резком похолодании в Свердловской области. По прогнозам метеорологов, в ночь на 26 января в нескольких районах региона ожидается сильный мороз до -40 градусов. В Екатеринбурге температура воздуха опустится до 26 градусов ниже нуля, передает корреспондент NDNews.ru.

Похолодание на Среднем Урале продлится недолго. Уже днем 26 января столбик термометра поднимется до -20, на севере области сохранится умеренный мороз до -27. К выходным в регионе потеплеет до -10 градусов, существенных осадков не ожидается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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