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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Уральские связисты портировали свердловское правительство в сеть «МегаФон»

Уральские связисты портировали свердловское правительство в сеть «МегаФон»

Правительство Свердловской области перевело мобильные номера в сеть «МегаФон». Оператор объявил о победе в тендере на предоставление услуг связи региональному аппарату госслужащих.

Как сообщили в компании, по итогам электронного аукциона «МегаФон» стал единственным оператором, который будет обеспечивать сотрудников правительства связью и скоростным интернетом для решения рабочих вопросов, в том числе в командировках. Все члены правительства сохранили прежние мобильные номера – согласно условиям контракта, с 1 января 110 сотрудников портировались в сеть «МегаФон» в рамках услуги переносимости мобильных номеров (MNP). Общая сумма контракта, заключенного на полгода, составила 931 065 рублей. По его условиям, связисты гарантируют качественную связь в сетях 2G/3G/4G(LTE) и передачу данных на скоростях 4G.

Специалисты «МегаФона» также обеспечат государственному клиенту защиту от несанкционированного подключения и определитель (антиопределитель) вызова. «Для государственных клиентов особенно значимо качество телеком-сервисов, география покрытия сети и ценовая политика оператора для оптимизации затрат. Надежная связь, оперативное обслуживание и наиболее выгодная стоимость услуг позволили нам одержать победу в конкурсе среди операторов и вновь продолжить сотрудничество с правительством в 2017 году», – отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

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