NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.01.17

Уральский город отравлял реку Туру, сбрасывая в нее сточные воды

Уральский город отравлял реку Туру, сбрасывая в нее сточные воды

Прокуратура через суд обязала реконструировать очистные сооружения в Верхней Туре. Местные коммунальщики отравляли реку Туру, сбрасывая в нее сточные воды.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что городские очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод, сбрасываемых в Туру. Более того, у ООО «Региональные коммунальные системы» нет специального разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Кушвинский городской суд к администрации Верхней Туры и местным коммунальщикам. По решению служителей Фемиды, на предприятие возложена обязанность прекратить экологически вредную деятельность. Кроме того, власти муниципалитета обязали подготовить проектно-сметную документацию и построить или реконструировать очистные сооружения и объекты системы водоотведения (канализационные коллекторы, канализационные насосные станции) в течение 2-х лет. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет взято на контроль природоохранным прокурором.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

26 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Определился второй кандидат от единороссов на довыборах в ЕГД. / В детском саду «Ромашка» в группах 11 градусов. «Работаем в нормальном режиме», – говорят сотрудники (ДОКУМЕНТ).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter