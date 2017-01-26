Уральский город отравлял реку Туру, сбрасывая в нее сточные воды

Публикации за 26.01.17

Прокуратура через суд обязала реконструировать очистные сооружения в Верхней Туре. Местные коммунальщики отравляли реку Туру, сбрасывая в нее сточные воды.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что городские очистные сооружения не обеспечивают очистку сточных вод, сбрасываемых в Туру. Более того, у ООО «Региональные коммунальные системы» нет специального разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Кушвинский городской суд к администрации Верхней Туры и местным коммунальщикам. По решению служителей Фемиды, на предприятие возложена обязанность прекратить экологически вредную деятельность. Кроме того, власти муниципалитета обязали подготовить проектно-сметную документацию и построить или реконструировать очистные сооружения и объекты системы водоотведения (канализационные коллекторы, канализационные насосные станции) в течение 2-х лет. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет взято на контроль природоохранным прокурором.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

26 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Определился второй кандидат от единороссов на довыборах в ЕГД. / В детском саду «Ромашка» в группах 11 градусов. «Работаем в нормальном режиме», – говорят сотрудники (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»