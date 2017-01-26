Житель Новоуральска до полусмерти избил свою 83-летнюю мать

Публикации за 26.01.17

Жителю Новоуральска грозит срок за избиение своей престарелой матери. При этом мужчина всего полгода назад вышел из колонии после того, как его осудили за ее же истязание.

Как рассказали сегодня NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 23 января в полицию позвонила сиделка 83-летней неходячей пенсионерки. Она рассказала, что накануне вечером ушла, в доме вместе с ее подопечной остался ее сын 1963 года рождения. А когда вернулась, обнаружилось, что пожилую женщину избили. Мужчина попытался объяснить полиции, что его мать просто упала, но у потерпевшей на теле остались следы побоев, которые самостоятельно себе причинить невозможно. Пенсионерку госпитализировали. А в отношении ее сына возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Мужчина ранее уже был судим, в его биографии – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть человека и статья 117 «Истязание». Последняя – как раз в отношении матери, из мест лишения свободы по этой статье он освободился в августе 2016 года.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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