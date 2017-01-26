Маячок для бабушки. Как проследить за близкими для их же блага

Публикации за 26.01.17

Сегодня практически любой магазин техники или интернет-площадка типа Alibaba предлагают различные GPS-трекеры – для собак, для велосипедов, для людей. Животным, как правило, вживляют чипы под кожу. Или надевают ошейники с GPS-маячком. С велосипедами еще проще – в руль вставляется трекер, который никак не влияет на внешний вид транспортного средства. Сложнее всего с людьми.

Устройства, доступные широкому потребителю (шпионские штучки оставим для работников спецслужб), отличаются от того, что показывают в кино. Магазины предлагают разные устройства – от гигантских браслетов на лодыжку, больше напоминающих приспособления для находящихся под домашним арестом, до стильных часов и миниатюрных кулонов. Стоимость варьируется, в основном, от 3 до 12 тысяч рублей.

Как правило, их покупают ради заботы – для детей или для престарелых бабушек и дедушек. Поисковики-добровольцы затрудняются сказать, каков процент пенсионеров среди «потеряшек», однако их много. Нередко это люди со старческой деменцией, которые не могут запомнить, где живут, как их зовут, куда можно обратиться за помощью. «Конечно, если бы у всех бабушек и дедушек были браслеты с функцией GPS-трекинга, это сильно упрощало бы всем жизнь – и нам, и полиции, и родственникам этих людей», – пояснили активисты поискового отряда «Сокол».

С ними согласен и главный психиатр Свердловской области Олег Сердюк. «С юридической точки зрения признание человека недееспособным – это процесс сложный, длительный, да и не всегда необходимый. И если у пожилого человека началось слабоумие, если доктор определил это, то заботящимся родственникам – если у них есть такая возможность – надо пользоваться всеми современными техническими средствами, чтобы контролировать бабушку или дедушку», – пояснил он NDNews.ru.

Правда, нельзя забывать о юридических нюансах, связанных с неприкосновенностью частной жизни. Слежка за человеком, пусть даже и в благих целях, – это уголовное преступление, которое квалифицируют по статье 137 УК РФ. Выход, впрочем, есть. Как говорят юристы, необходимо заручиться согласием пожилого родственника на то, что за его перемещениями будут следить. «Если есть письменное согласие на то, что человек добровольно носит такой девайс, в случае возникновения каких-то вопросов будет проще», – говорят эксперты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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