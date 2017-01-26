В арбитраж подано второе заявление о банкротстве Буланашского машинстроительного завода

Публикации за 26.01.17

В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о банкротстве ПАО «Буланашский машиностроительный завод».

Как передает корреспондент NDNews.ru, заявителем стало ОАО «Магнитогорский крановый завод». Предприятие указывает сумму задолженности в размере 1 млн 581 тыс. рублей. Основания для подачи иска не указываются. Стоит отметить, что, согласно данным «Контур.Фокус», предприятие уже является должником – так в базе исполнительных производств Службы судебных приставов числится невзысканная задолженность в 2,6 млн рублей. Речь идет о задолженности, подтвержденной решением арбитражного суда, именно перед ОАО «Магнитогорский крановый завод». Также, согласно открытым источникам, буланашский завод является должником Сбербанка – часть его имущества находится в залоге. Только за прошлый год финансовое учреждение выдало предприятию не менее 15 кредитов.

Буланашский машиностроительный завод входит в промышленную группу «Генерация». В нее также входят ООО «Буланашский машиностроительный завод» (признано банкротом в ноябре 2016 года), «СибНИИНП» (Тюмень), «Научно-технический центр» (Саратов), ОАО «Нефтемаш» (Сызрань), ОАО «Дзержинскхиммаш» (Нижегородская область), АО «Монастырищенский машиностроительный завод» (Украина), SA «UPET» (Румыния).

Холдинг позиционирует себя как «ведущий в России и странах СНГ производитель и поставщик широкого ассортимента оборудования и комплексных решений для нефтегазодобывающей отрасли и теплоэнергетики».

Интересно, что до сегодняшнего дня было признано банкротом одноименное юридическое лицо, аффилированное с ПАО. Речь идет об ООО «Буланашский машиностроительный завод» – заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд в марте прошлого года обратилось ООО «Глобал Логистик», сумма требований – всего чуть более 600 тысяч рублей. К иску присоединились более двух десятков других компаний, в итоге сумма приблизилась к полутора миллиардам рублей. В процессе разбирательств в арбитраже стороны пытались прийти к мировому соглашению, в протоколе собрания кредиторов даже указаны сроки погашения задолженности, часть долгов завод мог раздать до 2018 года, но многие – в 2020-2023 годах. Однако после в арбитраж посыпались иски с возражением на проект мирового соглашения, в частности, Сбербанк выступил против, указав, что «не получено согласие залогового кредитора, а также не указан источник поступления денежных средств для расчетов с кредиторами».

Как указано в материалах дела, процедура мирового соглашения была действительно нарушена: отсутствует согласие залогового кредитора на заключение мирового соглашения, сам залоговый кредитор не принимал участия в этой процедуре, источник поступления денег для расчетов не указан, договоры, за счет исполнения которых должник намеревался рассчитаться с кредиторами, суду также не представлены. Арбитражный суд Свердловской области принял решение отказать в утверждении мирового соглашения. А в ходе процедуры наблюдения временный управляющий предоставил данные об имуществе должника: это две жилые квартиры в поселке, оборудование и несколько автотранспортных средств.

В итоге суд решил признать Буланашский машиностроительный завод банкротом. Открыто конкурсное производство до 21 мая 2017 года.

Завод – единственное крупное предприятие в поселке, входит в промышленную группу «Генерация» и специализируется на производстве и модернизации буровых установок. Еще год назад завод попадал в список предприятий, успешно переживающих кризис, сотрудники работали в три смены. Но с 1 мая сотрудников машиностроительного завода перевели на сокращенную рабочую неделю. На тот момент о сокращениях на заводе не думали. К концу июля семь тысяч сотрудников завода пригрозили забастовкой – выяснилось, что они уже несколько месяцев не видели зарплату. Начались массовые увольнения. В середине августа завод погасил задолженность по зарплате в размере 27 млн рублей. Тем не менее, местные жители начали искать работу в других районах области и других регионах – другой работы в поселке нет.

Екатеринбург, Максим Бородин

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