«Благодарю высшие силы, что не по лицу», – екатеринбурженке изрезало руки квадрокоптером на презентации «Притяжения» Бондарчука (ФОТО)

Публикации за 26.01.17

Жительница Екатеринбурга стала жертвой непредусмотрительности горе-ивентщиков, устроивших полет квадрокоптера в закрытом помещении. Из-за ошибки в управлении аппаратом лопастями порезало руки женщины. Инцидент произошел в кинотеатре «Титаник-синема» на мероприятии, организованном провайдером «Дом.ру».

О происшествии рассказала подруга пострадавшей Татьяна Фирстова на своей странице в Facebook. «Решили, значит, толпу развлечь и преподносить призы людям с помощью квадрокоптера. Я вот интуитивно встала чуть дальше, застегнула плотно куртку и повернулась спиной к этому незабываемому шоу. Я очень боюсь дронов. И вот слышу знакомый голос. Разворачиваюсь – подруга моя Наталия с младенцем и мужем идет ко мне на встречу. И только мы обнялись, как квадрокоптер полетел в нашу сторону и четко на нас. Результат у подруги на руках. Еще бы 30 см и мне бы разрезало лицо», – рассказала Татьяна.

По ее словам, помощи пострадавшей Наталии Мининой организаторы не оказали – только после требования друзей девушки ей выдали перекись водорода, бинт и ножницы. Тем не менее, ей потребовалась квалифицированная помощь медиков в травмпункте. По словам Наталии, больше всего повреждений получила правая рука. «Теперь я не могу ухаживать за годовалой дочерью, заниматься хозяйством, водить машину. И придется учиться держать микрофон на работе левой рукой, потому что на этой останутся шрамы, – рассказала сама Наталия. – Но я каждую минуту благодарю все силы, что так удачно агрегат спикировал. Не в лицо Татьяне, стоявшей рядом, не в мою дочь, которую папа нес на плечах за моей спиной, а всего лишь распорол мне руку. И с каждой минутой эти вероятности все сильнее давят. Почему аппарат был без защиты лопастей?».

Пользователи советуют горожанке обратиться в суд и взыскать с организаторов небезопасного шоу компенсацию, а представительница «Дом.ру» Ольга Задворьева принесла в Facebook извинения за инцидент и сообщила, что «находится в диалоге» с пострадавшей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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