Директор ЕМУП МОАП поклялся не поднимать стоимость проезда до 2018 года

Публикации за 26.01.17

Генеральный директор ЕМУП МОАП Владимир Кайсаров обещал, что предприятия не будет больше поднимать тарифы на проезд, по крайней мере до конца 2017 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такое заявление Кайсаров сделал в эфире одной из региональных телекомпаний. «В этом году уже подняли тариф, больше не будет», – сообщил он. «Вы обещаете, что автобусники больше не будут в этом году обращаться в РЭК с просьбой поднять тариф до 31-32 рублей?», – уточнила ведущая. «Однозначно!» – заверил Кайсаров.

Он также отметил, что с переходом на новую транспортную схему МОАП подойдет к точке безубыточности. «Когда подвижной состав будет расставлен планово, экономически выгодно, когда маршруты будут наполняться в соответствии с изученным пассажиропотоком с учетом минимального временного промежутка для обеспечения комфортности жителей, когда все перевозчики заработают равномерно и исчезнут гонки, которые обнуляют всю работу по безопасности дорожного движения, когда наполняемость будет 4 пассажира на километр, мы подойдем к точке безубыточности, которую стремимся достичь», – заявил он.

О дате переходе на повременной тариф и его размере руководитель МОАП пока не сказал ничего.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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