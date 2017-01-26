Свердловский минздрав: информации, что денег на ВИЧ не будет, – нет

Публикации за 26.01.17

Никаких официальных документов о том, что Минздрав в этом году не получит допфинансирование на борьбу с ВИЧ, в регионы не поступало. По крайней мере, в свердловском минздраве говорят, что поднимать панику преждевременно.

О том, что составленный Минздравом план по реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года не предусматривает выделения дополнительных денег на борьбу с инфекцией, накануне сообщило РБК по ссылкой на собственные источники, близкие к правительству. Речь идет о дополнительном финансировании в 70 млрд рублей, из расчета ежегодного финансирования в 17,5 млрд рублей. Из них 13,2 млрд руб. планировалось потратить на лечение, 3,2 млрд руб. – на диагностику и 1,1 млрд руб. – на контроль лечения. Средства нужны были на достижение следующих показателей: 35% населения, ежегодно сдающего анализы на ВИЧ, и 100-процентный охват лечением всех состоящих на учете пациентов.

​Стратегия противодействия ВИЧ была утверждена 20 октября 2016 года – без информации о финансировании. Тогда же руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик Вадим Покровский заявил, что в стратегии «не хватает самого важного звена в этой цепи – денег». Пока эта стратегия не будет финансово подкреплена, говорить о каком-то конкретном плане действий не приходится, пояснял эксперт. Саму стратегию он назвал не более чем «декларацией о намерениях». Покровский добавил, что для победы над эпидемией ВИЧ необходимо «пойти на финансовые жертвы», но этого не происходит.

Однако в Свердловской области официально о каких-то проблемах, связанных с отказом в допфинансировании, не говорят. «Никакого подтверждения из Федерального министерства нам не поступало. Говорить о том, что какого-то финансирования будет меньше сейчас нет смысла, официальной информации нет», – прокомментировал пресс-секретарь облминздрава Константин Шестаков. По его словам, делать прогнозы о том, как регион будет справляться с мероприятиями по противодействую ВИЧ, можно будет только после того, как появится официальная информация – если, конечно, появится в принципе. Он также добавил, что финансирование на борьбу с ВИЧ идет не только из федеральных средств, но и региональных. И финансирование на 2017 год еще полностью не расписано.

В пресс-службе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД пояснили схему финансирования борьбы с распространением вируса: федеральные средства уходят на лечение, регион оплачивает диагностику и лечение сопутствующих заболеваний. Однако оперативно уточнить объемы финансирования хотя бы за прошлые годы в Центре не смогли. «Сопоставлять эти цифры (федеральное и региональное финансирование, – прим. ред.) нет смысла, это абсолютно разные цифры, так как направлены на разные цели».

Напомним, Екатеринбург в прошлом году прославился на всю страну после того, как чиновник из горздрава заявила об «эпидемии» ВИЧ. Позже она сказала, что слово не стоило воспринимать буквально. Но так или иначе, Свердловская область на самом деле один из регионов-лидеров по количеству носителей вируса. Ежемесячно в регионе регистрируется свыше 500 новых случаев заболеваний. Согласно официальной статистике, ВИЧ-инфекцией поражено более 1,9% населения области. Правительство РФ в конце прошлого года распределило средства на борьбу с ВИЧ и гепатитами B и C. Свердловская область получила 260,6 млн рублей – значительно больше, чем остальные регионы страны.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

«У кого-то есть обиды, но мы выживем»: региональные эсеры о закрытии «Справедливой России». / Директор ЕМУП МОАП поклялся не поднимать стоимость проезда до 2018 года. / «Приключения маленького танка» – В Нижнем Тагиле выпустили книгу про танки для дошколят (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»