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Екатеринбург

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Публикации за 26.01.17

Мэрия Верхотурья заселила людей в дом, не подключенный к канализации (ФОТО, ВИДЕО)

Мэрия Верхотурья заселила людей в дом, не подключенный к канализации (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию NDNews.ru обратился один из жителей Верхотурья. На видео, присланном в редакцию, он запечатлел условия, в которых существуют верхотурские новоселы – переселенцы из ветхого жилья. Подвал затоплен канализационными стоками, на стенах в подъезде и квартирах – трещины и черная плесень. Как выяснили жильцы уже после заселения, дом забыли подключить к системе канализации.

Новый День: Мэрия Верхотурья заселила людей в дом, не подключенный к канализации (ФОТО, ВИДЕО)

«Дом был сдан в декабре 2015 года. Когда мы заехали, в марте 2016, все было нормально, но осенью из подвала пошел запах, и мы обнаружили, что он затоплен. Все вот это фекальное просачивалось между ступеньками лестницы в подъезде», – рассказала агентству новосел Елена Головкиных. Она добавила, что жильцы обратились в суд, и тот обязал управляющую компанию откачивать канализацию из подвала. Однако с осени ассенизаторы не приезжали ни разу.

Новый День: Мэрия Верхотурья заселила людей в дом, не подключенный к канализации (ФОТО, ВИДЕО)

Ответа на вопрос, как администрация приняла дом без дренажной системы, остается открытым. На момент публикации материала глава администрации Верхотурского округа Василий Сизиков был недоступен для комментариев.

Новый День: Мэрия Верхотурья заселила людей в дом, не подключенный к канализации (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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