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Екатеринбург

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Публикации за 26.01.17

Областные единороссы отберут у Ройзмана право решающего голоса

Областные единороссы отберут у Ройзмана право решающего голоса

В законодательное собрание Свердловской области внесен очередной закон, реформирующий систему местного самоуправления. На этот раз он касается полномочий избранных глав, являющихся председателями местных дум, в том числе и Евгения Ройзмана.

Проект внесен группой депутатов от «Единой России» – Михаилом Ершовым, Анатолием Суховым, Владимиром Анисимовым, Еленой Чечуновой. Они предлагают исключить из нескольких статей закона «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», слова «с правом решающего голоса». В частности, эти слова исчезнут из п.2 ст.5, которая сейчас выглядит следующим образом: «Глава муниципального образования «город Екатеринбург», являющегося административным центром Свердловской области, избирается на муниципальных выборах, входит в состав представительного органа муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя». В случае принятия закона голос Ройзмана (или его преемника) будет равен голосу любого другого депутата.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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