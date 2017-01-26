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Екатеринбург

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Публикации за 26.01.17

В Екатеринбурге задержан столичный коммерсант за взятку полковнику полиции (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан столичный коммерсант за взятку полковнику полиции (ФОТО)

Свердловские сыщики задержали московского бизнесмена, пытавшегося дать взятку полковнику областного полицейского главка.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в сети правоохранителей угодил 39-летний коммерсант из города Лобня Московской области. По информации правоохранителей, предприниматель хотел подкупить начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД РФ по Свердловской области, полковника внутренней службы Дениса Машаракина. Для этого бизнесмен обратился к его подчиненному, руководителю отдела развития радиосвязи Андрею Васильеву. Через него он намеревался передать Машаракину 60 тысяч рублей в обмен на подписанные акты выполненных работ.

Денис Машаракин
Денис Машаракин

«Речь шла о поставке товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям технического задания государственных контрактов, с подменой маркировок и компонентов аккумуляторов для радиостанций, – пояснил NDNews.ru официальный представитель главка Валерий Горелых. – Офицеры на сделку с совестью не пошли и доложили о поступившем противоправном предложении рапортом. К изобличению взяткодателя руководством главка были подключены сыщики из подразделения собственной безопасности ГУ. Незаконная сделка проходила под их контролем».

Андрей Васильев
Андрей Васильев

Как только посетитель областного полицейского главка в служебном кабинете предложил должностному лицу взятку, его задержали. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения в региональный следственный комитет. Кроме того, еще по ряду криминальных эпизодов уголовное дело возбудило Главное следственное управление ГУ МВД области. Подозреваемый арестован и содержится под стражей в СИЗО Екатеринбурга.

Фото – ГУ МВД по Свердловской области

Новый День: В Екатеринбурге задержан столичный коммерсант за взятку полковнику полиции (ФОТО)

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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