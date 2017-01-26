Под Нижним Тагилом злоумышленник трижды за ночь слазил в магазин за пивом (ФОТО)

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Нижнетагильские полицейские задержали 25-летнего жителя поселка Висим, который признался в том, что трижды за ночь ограбил один и тот же магазин.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 19 января в продуктовом магазине села Висим была обнаружена кража продуктов питания, пива и сигарет на общую сумму около 10 тысяч рублей. Местный участковый провел обход домов и установил, что по соседству проживает ранее судимый молодой человек, которого страж порядка решил первым проверить на причастность к данной краже, и не ошибся.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, как в ночь на 19 января он с помощью отвертки открутил датчик сигнализации считывателя ключей, разбил окно и через него проник внутрь магазина, расположенного на улице Розы Люксембург в поселке Висим.

Похитив пиво, сигареты и продукты питания, он скрылся. Потом ему показалась мало, и через пару часов снова вернулся в магазин. На этот раз он взломал денежный ящик, забрал деньги, пиво и продукты, которые смогли поместиться у него в руках. Спустя какое-то время неугомонный преступник пришел совершить кражу в третий раз на это же место. Действовал он по старой схеме и снова похитил пиво и продукты. Только наутро сотрудники магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию.

Задержанный освободился из мест лишения свободы в начале 2016 года. В настоящее время он проживает в поселке Висим. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Нижнего Тагила и Пригородного района.

Пригородный район, Служба информации РИА «Новый День»

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