NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 26.01.17

Под Нижним Тагилом злоумышленник трижды за ночь слазил в магазин за пивом (ФОТО)

Под Нижним Тагилом злоумышленник трижды за ночь слазил в магазин за пивом (ФОТО)

Нижнетагильские полицейские задержали 25-летнего жителя поселка Висим, который признался в том, что трижды за ночь ограбил один и тот же магазин.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 19 января в продуктовом магазине села Висим была обнаружена кража продуктов питания, пива и сигарет на общую сумму около 10 тысяч рублей. Местный участковый провел обход домов и установил, что по соседству проживает ранее судимый молодой человек, которого страж порядка решил первым проверить на причастность к данной краже, и не ошибся.

В отделе полиции злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, как в ночь на 19 января он с помощью отвертки открутил датчик сигнализации считывателя ключей, разбил окно и через него проник внутрь магазина, расположенного на улице Розы Люксембург в поселке Висим.

Новый День: Под Нижним Тагилом злоумышленник трижды за ночь слазил в магазин за пивом (ФОТО)

Похитив пиво, сигареты и продукты питания, он скрылся. Потом ему показалась мало, и через пару часов снова вернулся в магазин. На этот раз он взломал денежный ящик, забрал деньги, пиво и продукты, которые смогли поместиться у него в руках. Спустя какое-то время неугомонный преступник пришел совершить кражу в третий раз на это же место. Действовал он по старой схеме и снова похитил пиво и продукты. Только наутро сотрудники магазина обнаружили пропажу и вызвали полицию.

Задержанный освободился из мест лишения свободы в начале 2016 года. В настоящее время он проживает в поселке Висим. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Нижнего Тагила и Пригородного района.

Пригородный район, Служба информации РИА «Новый День»

Пригородный район. Другие новости 26.01.17

В Екатеринбурге задержан столичный коммерсант за взятку полковнику полиции (ФОТО). / Областные единороссы отберут у Ройзмана право решающего голоса. / Учительницу из Екатеринбурга, впавшую в кому в Германии, вернули домой.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter