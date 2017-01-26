В Екатеринбурге откроют улицу в честь легендарного свердловского милиционера, погибшего в Чечне

Публикации за 26.01.17

В Екатеринбурге появится улица в честь Героя России, полковника милиции Леонида Григорьевича Валова, погибшего при исполнении служебных обязанностей на территории Северного Кавказа. Решение было принято сегодня на заседании комиссии по городским наименованиям администрации города. В 2016 году инициативу о наименовании улицы в честь героя поддержала многотысячная ветеранская организация органов внутренних дел и внутренних войск, а также Общественный совет при полицейском главке.

Леонид Валов стал Героем России посмертно. В одной из служебных командировок в Чечню 15 декабря 1995 года он возглавил специальную группу, перед которой стояла задача первой пробиться к окруженным коллегам и доставить боеприпасы, а также медикаменты для 8 раненых. Ночью бойцов высадили на высоте южнее Гудермеса. Вместе с товарищами Валов ползком достиг точки, где находились окруженные. В условиях постоянного кругового обстрела и наблюдения со стороны позиций боевиков группа предприняла несколько попыток для проникновения внутрь дома, к своим. 15-минутный бой с превосходящими силами противника был неравный. Леонид Валов, спасая жизнь своих молодых товарищей, по рации вызвал огонь на себя и получил огнестрельное ранение. В момент, когда весь огонь боевиков сосредоточился на укрытии, где находился полковник Валов, вся группа СОБР благополучно вошла в обороняемое здание. Доставленные медикаменты позволили оказать первую медицинскую помощь раненым. На завершающем этапе операции Валов, прикрывая огнем своих товарищей, получил смертельное ранение. За образцовое выполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности нашей страны Указом президента РФ Леонид Валов был удостоен звания Героя Российской Федерации. В его честь в Екатеринбурге проводятся ежегодные соревнования по дзюдо.

Новая улица, названная именем полковника милиции, появится в Верх-Исетском районе. «Гарнизон свердловской полиции и ветераны органов внутренних дел с благодарностью восприняли это решение, многие планируют лично посетить место, которое увековечит память о герое», – рассказал официальный представитель ГУ МВД области Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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