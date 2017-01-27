Демонтаж ледового городка на площади 1905 года закончится 30 января (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Уже в понедельник, 30 января, на центральной площади Екатеринбурга завершится демонтаж ледового городка и возобновит работу парковка. Об этом NDNews.ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Закрытие главной елки Екатеринбурга состоялось 22 января 2017 года. В этом году она «подросла» до 50 метров. Кроме того, пространственно она сместилась ближе к улице 8 Марта, что позволило сделать панораму городка более открытой. Фестиваль ледовых скульптур в этом году разместился ближе к проспекту Ленина, что приблизило ледяные арт-объекты непосредственно к зрителям.

Кроме того, в мэрии сообщили, что уже есть определенные планы относительно ледового городка в 2018 году. Предполагается, что он будет посвящен 295-летию Екатеринбурга, а темой конкурса ледовых скульптур станет Чемпионат мира по футболу. Саму территорию ледового городка планируется увеличить за счет более компактных аттракционов, также рассматриваются различные варианты его расширения за счет прилегающих территорий. Горок и касс по продаже билетов на платные услуги должно стать больше.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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