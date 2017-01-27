В Каменске-Уральском пытались оштрафовать покойника

Публикации за 27.01.17

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с документами умершего человека. Нечистый на руку юрист пытался оштрафовать покойника, но его родственники вовремя заметили подвох.

Как передает корреспондент NDNews.ru, разбирая бумаги умершего от болезни родственника, его близкие нашли документы, из которых следовало, что он в свое время обращался к 41-летней женщине – юристу за помощью в оформлении земельного участка. Решив выяснить, как обстоят дела с регистрацией прав собственности, родственники пришли в юридическое агентство.

Агент неожиданно заявила, что ее клиент нарушил закон, самовольно возведя строения на своем участке. По данному факту якобы был составлен административный материал. Юристу пришлось заплатить штраф из своего кармана, и теперь она потребовала возврата средств с наследников. «В доказательство того, что у покойного и его близких образовались долговые обязательства, предприниматель изготовила и «предъявила к оплате» фиктивное постановление и платежное поручение об уплате ею 12 тысяч рублей. Заподозрив подвох, родственник мужчины обратился в полицию», – сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Полицейские быстро разобрались в ситуации. Предъявленные юристом бумаги оказались липовыми. Более того, факт обращения покойного мужчины в юридическую контору был установлен, однако юридической помощи он не успел получить, так как скончался от болезни.

Поначалу злоумышленница все отрицала, но потом дала признательные показания. Против нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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