Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель продолжает незримо присутствовать в информационном пространстве.

Несколько курьезное доказательство этого обнаружил екатеринбуржец Максим Едрышов в школе № 109 на улице Волгоградской. В образовательном учреждении размещены информационные стенды со ссылками на сайты, которые администрация школы сочла полезными для учащихся. Одна из них – на сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя www.rossel.ru. Отметим, что это не единственная ошибка. Официальным сайтом администрации Екатеринбурга указан www.sov.mplik.ru (сейчас – www.ekburg.ru), а заксобрания области – www.duma.midural.ru (сейчас – www.zsso.ru).

Фотография уже собирает лайки от пользователей и комментарии типа «Россель – мой губернатор!».

Напомним, Эдуард Эргартович покинул пост губернатора еще в 2009 году.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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