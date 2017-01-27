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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО)

Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО)

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель продолжает незримо присутствовать в информационном пространстве.

Несколько курьезное доказательство этого обнаружил екатеринбуржец Максим Едрышов в школе № 109 на улице Волгоградской. В образовательном учреждении размещены информационные стенды со ссылками на сайты, которые администрация школы сочла полезными для учащихся. Одна из них – на сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя . Отметим, что это не единственная ошибка. Официальным сайтом администрации Екатеринбурга указан (сейчас – ), а заксобрания области – (сейчас – ).

Фотография уже собирает лайки от пользователей и комментарии типа «Россель – мой губернатор!».

Напомним, Эдуард Эргартович покинул пост губернатора еще в 2009 году.

Новый День: Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО)
Новый День: Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО)

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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