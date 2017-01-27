Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО)

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель продолжает незримо присутствовать в информационном пространстве.
Несколько курьезное доказательство этого обнаружил екатеринбуржец Максим Едрышов в школе № 109 на улице Волгоградской. В образовательном учреждении размещены информационные стенды со ссылками на сайты, которые администрация школы сочла полезными для учащихся. Одна из них – на сайт губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя www.rossel.ru. Отметим, что это не единственная ошибка. Официальным сайтом администрации Екатеринбурга указан www.sov.mplik.ru (сейчас – www.ekburg.ru), а заксобрания области – www.duma.midural.ru (сейчас – www.zsso.ru).
Фотография уже собирает лайки от пользователей и комментарии типа «Россель – мой губернатор!».
Напомним, Эдуард Эргартович покинул пост губернатора еще в 2009 году.
Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 27.01.17
В Каменске-Уральском пытались оштрафовать покойника. / С довыборов в гордуму Екатеринбурга снялись три претендента в кандидаты. / Дело серийных убийц из Нейво-Шайтанского ушло в суд. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»