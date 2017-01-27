В Екатеринбурге девочка-подросток после ссоры с родителями вылезла на карниз 10 этажа

Публикации за 27.01.17

В Екатеринбурге на карниз 10 этажа вылезла девочка-подросток, которая поругалась с родителями.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, накануне вечером в отдел полиции №6 поступила информация о том, что на карнизе окна 10 этажа дома №22а по улице Бахчиванджи сидит ребенок. На место немедленно выехали полицейские. В ходе организованной проверки сотрудники службы по делам несовершеннолетних установили, что в тот вечер у 15-летней школьницы произошел конфликт с родителями.

«После этого она, чтобы привлечь к себе внимание, пошла в комнату, открыла окно и села на подоконник, свесив ноги. В конечном счете она самостоятельно покинула опасное место, закрыла окно и ушла, – говорят в полиции. – Данная семья характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит. В настоящее время все участники инцидента опрошены. По результатам проверочных мероприятий будет принято соответствующее решение».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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