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Публикации за 27.01.17

Академия при президенте России в Екатеринбурге отменила декабристов

Академия при президенте России в Екатеринбурге отменила декабристов

Комиссия администрации Екатеринбурга приняла решение о смене названия остановки «улица Декабристов» – теперь она называется «Академия при президенте России». Рядом с ней как раз располагается Уральский институт управления и студенческое общежитие.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе вуза, акция по сбору подписей в поддержку переименования остановки общественного транспорта стартовала летом 2016 года. В качестве аргументов называлась важная роль Уральского института управления в деле подготовки кадров госслужбы.

«В Москве есть остановка с аналогичным названием, рядом с которой располагается здание администрации, несколько учебных корпусов и общежитие Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», – отметили в УИУ РАНХиГС.

Добавим, что в Екатеринбурге остаются еще две остановки «Декабристов» – на улицах Луначарского и Белинского.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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