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Публикации за 27.01.17

«Нейтральный» спикер Белоярской гордумы ушел в отставку

«Нейтральный» спикер Белоярской гордумы ушел в отставку

Председатель думы Белоярского городского округа Сергей Кузьмин досрочно ушел с должности по собственному желанию. На вчерашнем заседании коллеги депутата отпустили его с ответственного поста.

Как сообщил NDNews.ru один из депутатов, основной причиной решения Кузьмина могло стать состояние здоровья – недавно он перенес гипертонический криз. Нового председателя дума собирается избрать 9 или 16 февраля.

Отметим, что Сергей Кузьмин считался «нейтральным» депутатом, не входившим ни в «клан Гаффнера-Юдина», ни в другие неофициальные объединения. Теперь, сообщает собеседник агентства, ситуация обещает развиваться довольно интересно: спикерские амбиции есть как минимум у восьми депутатов. Администрация, вероятно, будет лоббировать избрание бывшего главного архитектора муниципалитета Сергея Платоненко. Из оппозиционеров решительнее других настроен Владислав Гилев.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 27.01.17

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