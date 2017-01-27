Академический вырвался в лидеры по продаже жилья по итогам 2016 года

Публикации за 27.01.17

В 2016 году Академический стал лидером по продажам жилья в Екатеринбурге. По итогам прошлого года девелоперу района удалось увеличить объем проданных квадратных метров на 20% и добиться показателя в 108 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя генерального директора АО «РСГ-Академическое» Филиппа Третьякова, высоких показателей продаж компании удалось достигнуть за счет активной маркетинговой стратегии, реализации готового, а не строящегося жилья, а также ввода в эксплуатацию инфраструктурных объектов в районе. Кроме того, увеличить объем проданных квадратных метров в Академическом удалось за счет реализации квартир больших площадей, в то время, когда другие застройщики продавали компактное жилье. Такая стратегия «РСГ-Академическое» была связана с тем, что основная целевая аудитория района – молодые семьи, которые имеют одного-трех детей.

«Районы, где слабо развита инфраструктура, выбирают потребители, ограниченные на текущий момент в средствах. Малогабаритные «однушки» или студии в них зачастую вариант временного решения жилищного вопроса. Молодые семьи с детьми, а таких среди покупателей все больше, рассчитывают на полноценную квартиру, где планируют жить долго. Они выбирают новый район с хорошо развитой инфраструктурой, например, как наш, или рассматривают вариант покупки жилья на вторичном рынке в центральных районах», – говорит заместитель генерального директора АО «РСГ-Академическое» Филипп Третьяков.

С тем, что последние 2-2,5 года спрос сместился в сторону двух- и трехкомнатных квартир площадью от 50 до 80 кв. метров, согласна и президент Российской гильдии риелторов Татьяна Деменок. Однако эксперт отметила, что девелоперы стали подстраиваться под этот тренд только 1-1,5 года назад.

«Мы помним, что на реализацию проекта требуется 3 года, поэтому пока мы видим, что во многих сдаваемых объектах большую часть занимают «однушки» и студии. Сегодня в общем объеме строящегося жилья доля студий и однокомнатных квартир увеличилась до 50%. Это очень нехорошая тенденция. Надеюсь, что застройщики сократят в своих проектах количество жилья такого типа. И сделают акцент на проекты бизнес-класса с большим метражом квартир», – говорит Татьяна Деменок.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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