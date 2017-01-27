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Публикации за 27.01.17

Краснотурьинская дума не желает отменять прямые выборы мэра / Первый сеанс «обработки» депутатов областному посланцу не удался

Краснотурьинская дума не желает отменять прямые выборы мэра Первый сеанс «обработки» депутатов областному посланцу не удался

Краснотурьинцы продолжают сопротивляться отмене прямых выборов мэра. Накануне переговоры с местной думой провел первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, который пытался убедить депутатов внести поправки в городской устав, устанавливающие конкурсную схему избрания главы. По итогам встречи никаких конкретных решений не было принято, но депутаты остались на своей позиции.

Отметим, что Краснотурьинск – единственный свердловский город, который добровольно не перешел на т.н. «советскую» систему выборов мэра, которую устанавливает для всех муниципалитетов, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. По данным газеты «», визит Дубичева вызвал недовольство среди депутатов.

«Нас люди выбрали, такая ответственность. Как могут 20 человек главу выбирать, это смешно! А вернее шесть человек (имеется в виду конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов на пост главы города – прим. NDNews.ru)», – возмущался депутат Антон Волобуев после встречи с областным чиновником. К слову, сами переговоры прошли за закрытыми дверями. На этом настояли, как передают местные журналисты, мэр Краснотурьинска Александр Устинов и председатель думы Светлана Бидонько.

Несмотря на политические разногласия в думе, депутаты готовы единогласно отстаивать сохранение мэрских выборов. «В сентябре будут выборы губернатора. Никто в этом году не пойдет на роспуск думы», – уверены избранники.

Сам Вадим Дубичев оценил переговоры как конструктивные. Он настаивает на том, что краснотурьинские депутаты просто недостаточно осведомлены о новой схеме и с ними нужно вести разъяснительную работу.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 27.01.17

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