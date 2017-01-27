Краснотурьинская дума не желает отменять прямые выборы мэра / Первый сеанс «обработки» депутатов областному посланцу не удался

Публикации за 27.01.17

Краснотурьинцы продолжают сопротивляться отмене прямых выборов мэра. Накануне переговоры с местной думой провел первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, который пытался убедить депутатов внести поправки в городской устав, устанавливающие конкурсную схему избрания главы. По итогам встречи никаких конкретных решений не было принято, но депутаты остались на своей позиции.

Отметим, что Краснотурьинск – единственный свердловский город, который добровольно не перешел на т.н. «советскую» систему выборов мэра, которую устанавливает областной закон для всех муниципалитетов, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила. По данным газеты «Вечерний Краснотурьинск», визит Дубичева вызвал недовольство среди депутатов.

«Нас люди выбрали, такая ответственность. Как могут 20 человек главу выбирать, это смешно! А вернее шесть человек (имеется в виду конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов на пост главы города – прим. NDNews.ru)», – возмущался депутат Антон Волобуев после встречи с областным чиновником. К слову, сами переговоры прошли за закрытыми дверями. На этом настояли, как передают местные журналисты, мэр Краснотурьинска Александр Устинов и председатель думы Светлана Бидонько.

Несмотря на политические разногласия в думе, депутаты готовы единогласно отстаивать сохранение мэрских выборов. «В сентябре будут выборы губернатора. Никто в этом году не пойдет на роспуск думы», – уверены избранники.

Сам Вадим Дубичев оценил переговоры как конструктивные. Он настаивает на том, что краснотурьинские депутаты просто недостаточно осведомлены о новой схеме и с ними нужно вести разъяснительную работу.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 27.01.17

Транспортники Сысерти получили только 200 тысяч из миллионных долгов: облпрокурор пытается достучаться до губернатора. / Перед балом Куйвашев подарил медикам несколько карет (ФОТО). / Фестиваль телесных практик, выступление шаманов и лекции про нанотехнологии и котиков (ФОТО). 10 событий WEEKEND'а в Екатеринбурге. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»