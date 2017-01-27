Славить человека труда в 2017 году будут в Тюмени и Челябинске

Публикации за 27.01.17

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Славим человека труда!» состоится в этом году в Тюмени 25 апреля.

Как передает корреспондент NDNews.ru, такое решение было принято сегодня на заседании рабочей группы проекта.

Открывая совещание, заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов напомнил, что проект «Славим человека труда!» активно развивается в Уральском федеральном округе уже шестой год. С каждым годом к проекту присоединяется все большее количество участников. В новом цикле 2016-2017 годов запланировано 18 номинаций по 12 рабочим и 6 инженерным профессиям.

«Хозяйкой финальной церемонии награждения победителей проекта «Славим человека труда!» в этот раз определена Тюменская область. Убежден, что торжество пройдет на самом высоком уровне», – отметил Борис Кириллов.

Одно из перспективных направлений – фестиваль интернет-проектов «Человек труда». В апреле прошлого года он уже во второй раз блестяще прошел в городе Челябинске. «Фестиваль получил высокие оценки на федеральном уровне, его посетили известные режиссеры, кинематографисты, деятели культуры», – отметил Борис Кириллов, подчеркнув, что о важности присутствия человека труда на экранах говорил и президент России Владимир Путин на своей недавно прошедшей встрече с сотрудниками ЧТПЗ.

В этом году Челябинская область вновь примет у себя фестиваль, на этот раз в ноябре.

Кроме того, по инициативе ЯНАО именно в этом округе состоится конкурс среди мастеров народных художественных промыслов. Напомним, эта одна из самых молодых номинаций, предложенная два года назад губернатором Югры Натальей Комаровой. Два года подряд соревнования по этой номинации проходили в Ханты-Мансийске.

Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Служба информация РИА «Новый День»

Екатеринбург, Тюмень, Челябинск. Другие новости 27.01.17

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