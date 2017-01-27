В Свердловской области будут экономить бюджет на пенсионерах – им урежут выплаты / А губернатор после ухода на заслуженный отдых будет получать надбавку 63,8 тыс. в месяц

Публикации за 27.01.17

В Сысерти Свердловской области депутаты местной думы проголосовали за то, чтобы урезать выплаты пенсионерам ради экономии бюджета. У кого-то их сократят на 800 рублей, у кого-то – на 2000, у кого-то отнимут больше половины. Таким образом местные парламентарии рассчитывают сэкономить за год 3,2 млн рублей.

Речь идет о выплатах бывшим главам муниципального образования. В уставе Сысерти ранее было прописано, что мэры, вышедшие на пенсию, могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 80% от зарплаты на посту главы. Как пишет местное издание «Маяк», муниципальные документы необходимо было привести в соответствии с законом «О госслужбе Свердловской области». «Проиллюстрирует ситуацию то, что размер пенсии за выслугу лет губернатора Свердловской области при стаже от 5 до 7 лет составляет 63 тыс. 848 рублей, а размер пенсии за выслугу предыдущего главы Сысертского городского округа еще в декабре 2016 составлял 106 860 рублей 85 копеек», – приводят пример авторы материала.

В итоге депутаты проголосовали за сокращение выплат бывшим главам за выслугу лет. Надбавки пенсионерам урежут уже с этого месяца – предыдущий глава будет получать не 106, а 35 тысяч рублей в месяц. Двум его предшественникам, имеющим больше чем один срок, будут доплачивать по 47,6 тысячи рублей в месяц. Еще шестеро бывших муниципальных служащих также будут вынуждены смириться с понижением размера дополнительных выплат – на 800-2000 рублей в зависимости от срока работы. Нововведения сэкономят горбюджету 3,2 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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