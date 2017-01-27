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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

«Сложно дозвониться на номер 112», – на трассе Екатеринбург – Тюмень выгорел грузовик (ФОТО)

«Сложно дозвониться на номер 112», – на трассе Екатеринбург – Тюмень выгорел грузовик (ФОТО)

На трассе между Екатеринбургом и Тюменью сегодня загорелся грузовой автомобиль. Пламя охватило кабину машины и распространилось дальше, почти полностью уничтожив фуру. Дальнобойщики пожаловались на пожарных – до них было трудно дозвониться и они долго ехали к месту ЧП.

Новый День: ''Сложно дозвониться на номер 112'', – на трассе Екатеринбург – Тюмень выгорел грузовик (ФОТО)

Как сообщил водитель другого грузовика Данил Моторин, происшествие случилось на 237 километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Скорее всего, произошло короткое замыкание в электрике фуры, от чего и произошло возгорание. «Очень сложно дозвониться на номер 112», – сказал водитель грузовика, ставший очевидцем ЧП.

Новый День: ''Сложно дозвониться на номер 112'', – на трассе Екатеринбург – Тюмень выгорел грузовик (ФОТО)

Также он пояснил, что пожарные ехали очень долго. Сначала прибыл один расчет, причем рукава пришлось разматывать самим водителям. К моменту приезда второго расчета от автомобиля остался сгоревший остов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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