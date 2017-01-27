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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

В Екатеринбурге растет количество алкомаркетов и фастфуд-закусочных

В Екатеринбурге растет количество алкомаркетов и фастфуд-закусочных

В Екатеринбурге в ближайшее время не ожидают прироста оборота в розничной торговле и общественном питании: доходы у населения растут медленно. Но за 2016 год открылось 277 новых объектов розничной торговли. «К сожалению, большой прирост дают магазины, которые торгуют алкоголем», – констатировали в мэрии города. На рынке общепита наблюдается перекос в сторону фастфуда.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции в мэрии Екатеринбурга председатель комитета по товарному рынку администрации Елена Чернышева, в ближайшие годы не стоит ждать какого-то прироста оборота в розничной торговле и сфере общественного питания.

«Роста оборота нет сейчас и не будет в ближайшие годы, по нашим прогнозам. Доходы населения не растут. Бурного строительства новых магазинов нет», -отметила Елена Чернышева.

Тем не менее, движение на рынке есть: одни точки открываются, другие закрываются. По данным специалистов горадминистрации, в 2016 году открылось 49 объектов общественного питания, а также 277 новых розничных магазинов. Правда, прирост во многом обеспечили алкомаркеты и фастфуд.

«Магазинов стало больше на 277. Но, к сожалению, большой прирост дают магазины, которые торгуют алкоголем», – отметил замглавы администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

В сфере общественного питания стало больше фастфуда. «Закрываются кафе и рестораны, открываются предприятия быстрого питания», – говорят специалисты мэрии. Всего в Екатеринбурге сегодня 430 кафе, 219 баров, 163 ресторана и 181 закусочная.

Что касается отелей, то до ЧМ-2018 в Екатеринбурге вряд ли появятся новые большие гостиницы. По данным Владимира Боликова, сейчас открываются только небольшие отели.

«В прошлом году появилось три новых небольших отеля – на улицах Вайнера, Хохрякова и Академической. Загрузка отелей по итогам года составила 56%, что меньше чем в 2015 году – 62%. Но и этот показатель для города в России неплохой: в Европе считается удачной загрузка 60% в среднем по году», – отметил спикер.

Большинство отелей в Екатеринбурге уже прошли процедуру категорирования и получили или не получили звезды. Из 116 отелей лишь 95 пока не оценила экспертная комиссия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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