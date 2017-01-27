NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 27.01.17

В Екатеринбургском зоопарке поселились колючие Урси и Урсула (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке поселились колючие Урси и Урсула (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке впервые появились иглошерсты – это редкий вид дикобразов, которые любят лазать по деревьям. Пара необычных животных приехала на Урал из Чехии. Имена новых постояльцев – Урси и Урсула, в честь названия вида на чешском языке (Urzon kanadsk).

Как рассказали в пресс-службе городского зоопарка, иглошерсты до приезда в Екатеринбург не были знакомы друг с другом, поэтому сотрудники с интересом наблюдали за их первой реакцией. Самка немного испугалась самца и ударила его хвостом. Это является стандартным способом атаки у этого вида. В дальнейшем зверьки привыкли и вели себя друг с другом спокойно и даже приветливо.

Для комфортного пребывания новых жителей зоопарка подготовлен вольер с постоянным доступом на улицу. Животные сами смогут решать, когда им захочется «охладиться» и погулять в холоде, а когда согреться в тепле. Посетители зоопарка смогут увидеть древесных дикобразов в павильоне «Экзотеррариум».

Новый День: В Екатеринбургском зоопарке поселились колючие Урси и Урсула (ФОТО)

Внешне иглошерсты выглядят мягкими, так как шерсть у них довольно длинная, но этот вид обманчив. Их тело усеяно 30 тысячами игл, которые довольно непрочно держатся и, в случае нападения на дикобраза, приносят большой дискомфорт хищникам. Обитают эти дикобразы в Северной Америке. Животные питаются растительностью, корнеплодами, фруктами. Также могут обгладывать кору с деревьев и почки. В зоопарке кормят дикобразов осиновыми вениками, овощами, фруктами и зерном, а также дают соль как лакомство, которое они очень любят.

Фото – пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

«Пойдем по торговым точкам, магазинам, кафе, на Плотинку с шапкой… ». Свердловские власти не смогли найти 1,5 млн рублей для отправки на состязания спортсменов-паралимпийцев. / В Екатеринбурге растет количество алкомаркетов и фастфуд-закусочных. / «Сложно дозвониться на номер 112», – на трассе Екатеринбург – Тюмень выгорел грузовик (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter