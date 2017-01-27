В Екатеринбургском зоопарке поселились колючие Урси и Урсула (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

В Екатеринбургском зоопарке впервые появились иглошерсты – это редкий вид дикобразов, которые любят лазать по деревьям. Пара необычных животных приехала на Урал из Чехии. Имена новых постояльцев – Урси и Урсула, в честь названия вида на чешском языке (Urzon kanadsk).

Как рассказали в пресс-службе городского зоопарка, иглошерсты до приезда в Екатеринбург не были знакомы друг с другом, поэтому сотрудники с интересом наблюдали за их первой реакцией. Самка немного испугалась самца и ударила его хвостом. Это является стандартным способом атаки у этого вида. В дальнейшем зверьки привыкли и вели себя друг с другом спокойно и даже приветливо.

Для комфортного пребывания новых жителей зоопарка подготовлен вольер с постоянным доступом на улицу. Животные сами смогут решать, когда им захочется «охладиться» и погулять в холоде, а когда согреться в тепле. Посетители зоопарка смогут увидеть древесных дикобразов в павильоне «Экзотеррариум».

Внешне иглошерсты выглядят мягкими, так как шерсть у них довольно длинная, но этот вид обманчив. Их тело усеяно 30 тысячами игл, которые довольно непрочно держатся и, в случае нападения на дикобраза, приносят большой дискомфорт хищникам. Обитают эти дикобразы в Северной Америке. Животные питаются растительностью, корнеплодами, фруктами. Также могут обгладывать кору с деревьев и почки. В зоопарке кормят дикобразов осиновыми вениками, овощами, фруктами и зерном, а также дают соль как лакомство, которое они очень любят.

Фото – пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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