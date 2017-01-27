В Екатеринбурге избили и ограбили студента, приняв его за «закладчика»

Публикации за 27.01.17

В Екатеринбурге сотрудники отдела полиции № 1 задержали двух местных жителей, избивших и ограбивших 21-летнего студента.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел у дома № 3 по улице Студенческой. Молодой человек ожидал у подъезда знакомую. К нему подошли двое нетрезвых мужчин и начали спрашивать, что он здесь делает. «Со слов потерпевшего, незнакомцы были уверены, что он распространитель наркотиков – так называемый закладчик. Молодой человек пытался их переубедить, однако злоумышленники быстро перешли от слов к делу и начали бить жертву», – говорят в полиции.

В ходе потасовки один из нападавших отобрал у юноши газовый баллончик и брызнул ему в лицо. В этот момент из подъезда вышла девушка, которую ожидал потерпевший. Увидев происходящее, она закричала, молодчики немедленно ретировались, прихватив с собой сумку, принадлежащую избитому парню.

После звонка в полицию на место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Не теряя времени, полицейские взяли потерпевшего на борт патрульного автомобиля и отправились по ближайшим дворам. Долго колесить по району правоохранителям не пришлось – один из злоумышленников нашелся буквально в соседнем дворе, на улице Гагарина, 61а. Подозреваемый мужчина 1986 года рождения пытался отпираться, но пострадавший уверенно опознал его. Кроме того, при досмотре у задержанного была обнаружена часть похищенных вещей: туалетная вода и очки, которые он зачем-то надел. Второй подозреваемый 1997 года рождения был задержан позже.

«Оба нападавших утверждали, что приняли стоящего на улице студента за наркосбытчика и решили проучить его. Почему они отобрали у молодого человека личные вещи, задержанные объяснить не смогли, сославшись на то, что были сильно пьяны, – отмечают в ведомстве. –

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»)».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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