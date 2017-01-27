В Екатеринбург привезут «Пришельцев» из Японии (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

В Екатеринбурге на следующей неделе откроется необычная выставка «Пришельцы». На ней можно будет увидеть «аномальные явления» современной печатной графики Японии – работы двух неординарных мастеров Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани.

3 февраля, в день японского праздника прощания с зимой Сэцубун, Екатеринбургский музей изобразительных искусств открывает выставку «Пришельцы: «аномальные явления» современной печатной графики Японии», которая представит творчество сразу двух неординарных мастеров – Юдзи Хирацука и Норимасы Мидзутани, – сообщает пресс-служба музея.

«Оба самобытных художника родились в Японии и, по большому счету, сама принадлежность к японской культуре уже делает их «пришельцами», чье мировоззрение не укладывается в привычные для европейского сознания рамки. Этих авторов объединяет не только происхождение, но и явное тяготение в своём творчестве к необычной, парадоксальной и даже «аномальной» образности», – говорят в ЕМИИ.

Графика Юдзи Хирацука является остроумным и оригинальным продолжением традиций знаменитой японской гравюры укиё-э в приложении к повседневной жизни. Подобно «картинам изменчивого мира» (так переводится с японского понятие «укиё-э»), его произведения становятся зеркалом, в котором действительность предстает в искаженном, доведенном до абсурда виде. Художник часто обращается к узнаваемым, ставшим каноническими художественным сюжетам и образам, но трактует их в ироничном ключе.

Произведения Норимасы Мидзутани населяют обитатели нездешних миров – инопланетные, нереальные, нелепые, словно мутировавшие существа, которые, тем не менее, несут в себе позитивный заряд и авторский юмор.

«Представленные на выставке мастера принадлежат к одному поколению приверженцев искусства печатной графики. За их плечами – десятилетия работы и совершенствования в различных техниках эстампа, позволившие выработать свой собственный яркий и узнаваемый почерк. Всего в экспозицию войдут 66 графических листов, в которых художники смело экспериментируют с цветом и колоритом, применяя то деликатное тонирование, то насыщенные, почти флуоресцентные оттенки», – сообщили в пресс-службе ЕМИИ.

Фото пресс-службы ЕМИИ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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