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Екатеринбург

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Публикации за 28.01.17

На ЕКАДе Chery Tiggo влетел под грузовик на встречке, водитель погиб (ФОТО)

На ЕКАДе Chery Tiggo влетел под грузовик на встречке, водитель погиб (ФОТО)

Накануне вечером на 32 километре ЕКАДа водитель Chery Tiggo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где попал под колеса грузовика МАН. Водитель легковушки погиб на месте, пассажир с черепно-мозговой травмой – в больнице.

Как сообщает пресс-служба ОГИБЖЖ УМВД по Екатеринбургу, ДТП случилось накануне в 20:30 на 32 километре Екатеринбургской кольцевой дороги. По предварительным данным, 59-летний водитель Chery Tiggo при выезде с автомобильной развязки ЕКАДа в направлении Верхней Пышмы выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем МАН.

Новый День: На ЕКАДе Chery Tiggo влетел под грузовик на встречке, водитель погиб (ФОТО)

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир, женщина 1965 года рождения, с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» доставлена в 23-ю ГКБ.

По данному факту сотрудниками полиции проводятся необходимые процессуальные действия.

Новый День: На ЕКАДе Chery Tiggo влетел под грузовик на встречке, водитель погиб (ФОТО)

Госавтоинспекция города Екатеринбурга настоятельно рекомендует быть максимально внимательными на участках трасс с ограниченной видимостью, особенно при изменении (ухудшении) погодных условий. Соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим соответствующий конкретным дорожным условиям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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