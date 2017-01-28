На ЕКАДе Chery Tiggo влетел под грузовик на встречке, водитель погиб (ФОТО)

Публикации за 28.01.17

Накануне вечером на 32 километре ЕКАДа водитель Chery Tiggo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где попал под колеса грузовика МАН. Водитель легковушки погиб на месте, пассажир с черепно-мозговой травмой – в больнице.

Как сообщает пресс-служба ОГИБЖЖ УМВД по Екатеринбургу, ДТП случилось накануне в 20:30 на 32 километре Екатеринбургской кольцевой дороги. По предварительным данным, 59-летний водитель Chery Tiggo при выезде с автомобильной развязки ЕКАДа в направлении Верхней Пышмы выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с автомобилем МАН.

Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир, женщина 1965 года рождения, с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» доставлена в 23-ю ГКБ.

По данному факту сотрудниками полиции проводятся необходимые процессуальные действия.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга настоятельно рекомендует быть максимально внимательными на участках трасс с ограниченной видимостью, особенно при изменении (ухудшении) погодных условий. Соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим соответствующий конкретным дорожным условиям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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