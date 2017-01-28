Военная техника на въезде в Екатеринбург напугала горожан

Публикации за 28.01.17

Жителей Екатеринбурга напугали колонны военной техники, которые накануне въезжали в город. «Есть парад завтра?» – интересуются горожане. Вероятнее всего, техника возвращается в Екатеринбург из Новосибирской области, где 25 января проходили учения по уничтожению ракетных комплексов.

«Есть парад завтра? Техника катит в город по челябинскому. Много её», – написал накануне поздно вечером в своем фейсбуке екатеринбуржец Саша Цариков.

В комментариях другие жители Екатеринбурга подтверждают, что тоже видели колонны военной техники и даже забеспокоились. «Война?» – интересуются некоторые.

Оперативно связаться с пресс-службой Центрального военного округа не удалось. Однако, по последним данным, подразделения ЦВО, в том числе из Екатеринбурга, 25 января участвовали в учениях на полигонах Новосибирской области. Вероятнее всего, техника возвращалась на базу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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